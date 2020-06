Prêt pour un voyage dans le temps ?

Visites théâtralisées, parcours ludiques, animations pour petits et grands : l’été promet d’être créatif et animé dans les châteaux de la Drôme.

En attendant le retour de « Fracasse » pour les Fêtes Nocturnes 2021, les trois châteaux de la Drôme ont imaginé pour cet été des rendez-vous qui vont vous faire voyager dans le temps et dans l’histoire, et croiser un célèbre auteur de théâtre, une blogueuse Grand siècle, un roi de France et un empereur…

Grignan 1672

On ne présente plus Madame de Sévigné, épistolière virtuose, blogueuse avant l’heure à la cour de Louis XIV. La marquise appréciait beaucoup Molière, qu’elle évoque d’ailleurs plus de 150 fois dans ses lettres adressées à sa fille (la comtesse de Grignan) ou à son cousin.

Alors, imaginons qu’un jour de l’été 1672 ces deux célébrités du 17e siècle se retrouvent au château de Grignan le temps d’un spectacle déambulatoire et fantasque…

Suze 1564

L’été 1564 touche à sa fin. Le roi de France Charles IX et sa cour font étape au château de Suze-la-Rousse.

En l’honneur de cette royale visite, François de la Baume-Suze, seigneur des lieux, a fait rénover le jeu de paume construit dans le parc. Car le jeune roi, grand amateur de ce divertissement, entend bien y livrer partie pour « épater la galerie ».

A découvrir : le nouvel espace d’interprétation du jeu de paume, un parcours d’orientation et une enquête ludique sur les traces de Charles IX…

Adhémar Montélimar 1178

En 1178, l’empereur Frédéric 1er, dit Barberousse, règne sur le Saint-Empire romain germanique. Il rend visite à Géraud Adhémar, son vassal direct. La vie au château est animée et ses habitants vaquent à leurs occupations quotidiennes. Les enfants, eux, jouent autour du poulailler et du jardin de simples…

Jeux, animations virtuelles, ambiances sonores font revivre une journée au château.

Infos > www.chateaux-ladrome.fr

Billetterie > 04 75 91 83 65 (à partir du 24 juin 2020)

