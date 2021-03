Projet d’aménagement de la RD 112 à Bren – Avis de concertation préalable

Du 3 au 19 mars 2021, le Département de la Drôme organise une concertation préalable pour recueillir l’avis et les observations du public à propos du projet d’aménagement de la RD 112 à Bren.

En prévision de la prochaine réalisation du demi-échangeur A7 à Saint-Barthélémy-de-Vals, et d’après les modélisations de trafic réalisées par Vinci Autoroutes, le trafic la RD 112 devrait doubler sur la section située entre le demi-échangeur et Saint-Donat-sur-l’Herbasse.

Cet itinéraire comprend la traversée du village de Bren pour lequel le trafic devrait passer d’environ 3 000 véhicules/jour actuellement à environ 6 000 véhicules/jour dont 10 % de poids-lourds en 2025, année prévue pour la mise en service du demi-échangeur.

Une augmentation de trafic qui entraînera d’importantes perturbations dans la traverse, déjà contrainte, de la commune.

Afin d’anticiper cette situation, le Département de la Drôme réfléchit à des solutions d’aménagement, avec les objectifs suivant :

conserver la fluidité nécessaire à l’écoulement du trafic de transit,

faciliter et sécuriser la traverse de Bren,

minimiser les impacts humains, économiques, agricoles, environnementaux et paysagers.

Le Département affiche une forte volonté d’associer et de consulter les habitants du secteur dans le cadre de ce projet et reste fortement engagé sur les questions de mobilité et de sécurité des Drômois.

Dans ce cadre, du 3 au 19 mars 2021, afin d’informer le public et de recueillir avis et observations, le Département organise une concertation préalable.

Le dossier sera également à disposition du public de 9h à 18h à la salle des fêtes de Bren. Des techniciens du Département de la Drôme assureront des permanences le :

mercredi 3 mars 2021 de 9h à 15h,

mercredi 10 mars 2021 de 9h à 15h,

mercredi 17 mars 2021 de 14 à 18h.

A l’issue de la concertation, un bilan présentera le déroulement de la concertation et restituera les échanges ayant eu lieu avec le public. Il dressera la synthèse des contributions et présentera les suites à donner par le maître d’ouvrage aux observations du public et leur prise en compte dans la poursuite des études.

Ce bilan fera l’objet d’une délibération au Conseil Départemental de la Drôme. Il pourra être consulté sur notre site, sur la page dédiée à la concertation préalable du public.