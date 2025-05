Rencontre avec Jean-Philippe Daguerre

Pour cette 38e édition des fêtes nocturnes de Grignan, Jean-Philippe Daguerre a choisi de mettre en scène Le Barbier de Séville de Beaumarchais et transfigure le château pour le replacer dans une ambiance espagnole haute en couleurs. Entouré d’une troupe de 9 comédiens-musiciens, il propose un spectacle résolument musical, soutenu par des costumes et une scénographie flamboyants !

Jean-Philippe Daguerre multi-récompensé aux Molières 2025 Sept ans après avoir récolté quatre statuettes pour « Adieu Monsieur Haffmann », Jean-Philippe Daguerre a fait carton plein lors de la 36e Nuit des Molières qui s’est tenue ce lundi 28 avril avec cinq statuettes pour autant de nominations pour « Du charbon dans les veines », sa chronique familiale et sociale dans le milieu des mineurs de fond. À titre individuel, il en reçoit trois, celui du meilleur spectacle dans le théâtre privé et d’auteur francophone vivant — qu’il avait déjà obtenu en 2018 — mais aussi celui de la mise en scène dans le privé.

Qu’est ce qui vous a inspiré dans cette tragi-comédie ?

Je suis passionné de théâtre classique depuis de nombreuses années et j’avais envie de m’attaquer au « Barbier de Séville » de Beaumarchais car elle est à mon sens sa pièce la plus inspirante. Je la trouve extrêmement moderne dans son propos. Les thèmes qu’elle aborde comme le pouvoir des hommes, la place des femmes dans la société, la liberté, les classes sociales… n’ont jamais fait si bien écho à notre époque.

Et puis quelle beauté dans le langage utilisé par Beaumarchais.

Quel sera l’univers de votre pièce ?

Toute mon inspiration vient du château et de sa scène si particulière. La forme circulaire de la cour d’honneur m’a tout de suite fait penser aux arènes de Séville. Il y aura donc un univers qui s’inspire de la tauromachie et du cirque. La musique aura également une place très importante dans la pièce, en se mélangeant au texte, pour une mise en scène enlevée, vivante et drôle.

Un privilège de pouvoir adapter cette pièce à Grignan ?

J’ai toujours rêvé de mettre en scène un grand classique pour les Fêtes nocturnes. Je l’espérais même depuis de très nombreuses années. C’est donc un immense honneur de pouvoir jouer ce chef-d’œuvre ici, dans le château de Madame de Sévigné, pour 44 soirées magiques sous un ciel étoilé.