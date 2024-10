Rencontre avec Luc Chaze

Basée à Montélimar, cette entreprise spécialisée dans le traitement des eaux et la conception d’îlots de fraicheur a vécu l’aventure des JO de Paris 2024 de l’intérieur en participant à la conception de la vasque olympique !

Quand a commencé l’aventure ?

Nous avons été contactés il y a deux ans par l’atelier Blam, avec lequel nous avions collaboré il y a quelques années pour la rénovation des fontaines des Champs Élysées, pour participer à un projet un peu fou : assister EDF pour concevoir une « flamme » innovante pour la vasque olympique ! Un secret bien gardé puisque nous avons dû signer un accord de confidentialité avant de pouvoir nous engager dans ce projet.

Vous avez donc transformé « l’eau en flamme » !

L’idée était de créer une flamme100 % électrique, via l’énergie renouvelable. Un projet qui a nécessité de très longues heures de travail et la réalisation de nombreux prototypes. Le concept : pulvériser de l’eau en très haute pression mais tout en ayant la plus faible consommation et créer, par un habile jeu de lumière, l’illusion parfaite d’une flamme qui s’anime et vit ! Je crois que plus d’un n’y a vu que du feu !

Une fierté j’imagine ?

C’est en effet une immense fierté, pour une entreprise familiale comme la nôtre, d’avoir pu participer à la réalisation de cette prouesse technologique et écologique aux côtés d’EDF et d’autres partenaires. Pour une entreprise de Montélimar, avoir contribué à émerveiller des milliards de personnes à travers le monde, grâce à cette « flamme », c’est vraiment magique et chacun de nos collaborateurs a conscience d’avoir vécu une aventure unique.