Réouverture de l’Auberge des Dauphins

L’Auberge des Dauphins, Maison de Site de la forêt de Saoû vient de réouvrir ses portes au public ce samedi 6 avril. Pour cette nouvelle saison, venez découvrir l’exposition temporaire « Microminus » qui invite le jeune public et les familles à plonger dans l’univers des petites bêtes et des insectes.

La saison 2024 de l’Auberge des Dauphins s’annonce riche et animée avec plus de 60 dates proposées au public d’avril à novembre. Ateliers enfants, balades de la forêt en famille, rendez-vous des experts, autant d’activités variées pour satisfaire la curiosité de tous et découvrir aussi bien la diversité naturelle de la forêt de Saoû qu’explorer les Espaces Naturels Sensibles de la Drôme.

Nouveauté cette année, l’Auberge des Dauphins programme deux expositions temporaires :

Exposition Microminus du 6 avril au 1er septembre 2024



La saison débute ce mois d’avril avec « Microminus », exposition imaginée par Gaëtan Dorémus, illustrateur jeunesse. Réalisée à partir d’illustrations de l’artiste, elle invite le jeune public et les familles à plonger dans l’univers des petites bêtes et des insectes. C’est un univers fourmillant de trouvailles qu’enfants et parents sont invités à explorer.

Les rendez-vous autour de l’exposition





Visites animées de l’exposition les 14 et 21 avril, 8 mai et 5 juin à 14h30

Ateliers La fabrique des petites bêtes! les 17, 18, 19 avril

Ateliers avec le professeur Dorémus les 24, 25 et 26 avril

La grande fresque des insectes le 10 juillet

En automne, l’exposition « Forêt résiliente : arbres, hommes, forêts » de Benjamin Just questionnera quant à elle, nos techniques sylvicoles ainsi que nos modes de consommation à travers une installation immersive, résultat d’un long travail nourri de recherches scientifiques sur la filière bois en France et dans le monde.

La billetterie est d’ores et déjà ouverte. Découvrez l’ensemble de la programmation 2024 sur le site de l’Auberge des Dauphins.