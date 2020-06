Reprise post-Covid #1 : les chantiers du Département redémarrent

Reprise progressive des chantiers publics (bâtiments et routes) pour soutenir l’activité économique locale. Les investissements de la collectivité représentent un budget de 454 M€.

L’épidémie de Covid-19 et le confinement ont mis à l’arrêt de nombreux chantiers départementaux.

Aujourd’hui, au vu de l’amélioration de la situation sanitaire et après concertation avec les entreprises et les acteurs du BTP, Marie-Pierre Mouton, présidente du Conseil départemental, a décidé du redémarrage des chantiers, dans le strict respect des préconisations du guide de l’Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics.

Une reprise d’activité vitale pour les entreprises et les salariés du BTP ainsi que pour la santé économique du territoire. Dans cet objectif, le Département a pris des engagements forts :

maintien de son programme d’investissements 2020 (routes et bâtiments)

programmation d’une vingtaine d’opérations routières supplémentaires (3,2 M€) pour améliorer l’accessibilité et l’attractivité du territoire

Pour faciliter la reprise des chantiers dans de bonnes conditions, le Département a décidé :

de n’appliquer aucune pénalité pour des retards liés à la période

de prendre en charge les frais supplémentaires induits par la mise en place des règles d’hygiène sur les chantiers

Les investissements engagés par la collectivité pour des opérations routes et bâtiments représentent un budget global de 454 M€.