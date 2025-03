Retour en images : inauguration de la Maison des Solidarités de Romans

Ce mercredi 12 mars, élus, agents et partenaires ont célébré l’ouverture officielle de ce nouveau lieu dédié à l’accompagnement social. Depuis février, la Maison des solidarités accueille et oriente celles et ceux qui en ont besoin, en regroupant les services du Département et de la Ville pour simplifier les démarches et renforcer l’accès aux droits.

Revivez les temps forts de cette inauguration en images !