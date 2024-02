Retrouvez-nous au salon du recrutement

Le Département de la Drôme sera présent les 14 et 15 février au Palais des congrès et des expositions de Valence pour le Salon du recrutement et de l’alternance. Étudiants, futurs étudiants et demandeurs d’emploi, nous vous attendons nombreux !

Attirer de nouveaux talents et accompagner les recrutements sur les métiers en tension, tel est l’objectif du Département lors de ce salon. Pendant deux jours, les équipes départementales accueilleront et informeront les visiteurs sur le stand « Drôme c’est ma nature » aux côtés d’autres recruteurs (Valsoleil, Fibois Drôme Ardèche, Survey Copter, Maison Pic, Verey technique découpe, Provence Alpes).

5O postes en alternance ouverts pour la rentrée 2024

Le Département propose près de 50 postes en alternance pour la rentrée 2024, du CAP au bac +5 dans des secteurs tels que le social, l’environnement, la culture, les déplacements, l’administratif ou encore les collèges, et ce sur l’ensemble du territoire.

Environ 70 alternants sont actuellement en poste au Conseil départemental de la Drôme pour des durées d’un à trois ans. Afin d’anticiper les besoins de recrutement, de lutter contre la pauvreté (20 % des étudiants vivent sous le seuil de pauvreté) et de faciliter l’orientation et l’emploi des jeunes, la collectivité a pour objectif l’accueil de 100 apprentis chaque année.

140 métiers proposés, il y en a forcément un fait pour vous

En plus de ces postes en alternance, le Département recrute pour des postes pérennes.

Parmi les profils recherchés, figurent notamment des cuisiniers des collèges, des agents de maintenance et d’entretien, des métiers dans le domaine sanitaire et social, dont des assistantes sociales et des éducateurs, mais également des personnes diplômées de masters pour des poste d’appui aux chargées de mission.

Toutes nos offres d’emploi sont à retrouver par ici.

Rendez-vous les 14 et 15 février au Palais des congrès et des expositions Jacques Chirac pour le Salon du Recrutement et de l’alternance de 9h à 18h.