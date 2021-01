Routes : Aménagement Pizançon/Allobroges

Le chantier de 4,6 M€ va permettre d’améliorer la sécurité et la fluidité du trafic sur ce secteur très fréquenté de l’agglomération romano-péagoise.

Secteur à forts enjeux en terme d’activités et de déplacements, le secteur Est de l’agglomération romano-péagoise est confronté à une saturation quasi quotidienne du trafic sur l’axe RD 532 et la RD 532C, de par la congestion des 2 giratoires situés de part et d’autre du pont des Allobroges (26 000 véhicules/jour).

Pour fluidifier la circulation et renforcer la sécurité, le Département a piloté plusieurs études associant l’ensemble des partenaires (communes de Chatuzange le Goubet et Romans, Valence Romans Agglo, le ScoT du Grand Rovaltain, Valence Romans Déplacements) et qui l’ont conduit à proposer un aménagement global en 2 phases de cette zone.

1. Pizançon (4 080 000 € TTC)

Financement : Département de la Drôme 3 720 000 € (dont 700 000 € de subvention de l’État dans le cadre de la dotation de soutien à l’investissement public départemental) et commune de Chatuzange le Goubet 360 000 €

doublement des voies d’entrée et de sortie du giratoire de Pizançon

création d’un échangeur complet (2 giratoires) entre la RD 532C (voie reliant l’A49 au giratoire de Pizançon) et la rue du 19 mars 1962, afin d’améliorer la desserte de Pizançon, de Chatuzange le Goubet et des communes environnantes

élargissement à 2 voies dans le sens sud-nord de la RD 532C entre le futur échangeur de la rue du 19 mars 1962 et le giratoire de Pizançon

Ces aménagements ont débuté fin novembre par la construction du nouvel échangeur. La reprise du giratoire de Pizançon et l’élargissement de la RD 532C se poursuivront jusqu’à l’été 2021.

Attention ! Les travaux se déroulent principalement en journée, mais des interventions de nuit sont également programmées, ainsi qu’un alternat de la circulation et des fermetures ponctuelles de voiries.

Les usagers sont invités, dans la mesure de leurs possibilités, à modifier leurs itinéraires et horaires, et à privilégier le covoiturage.

2. Romans (520 000€ TTC)

Financement : Département de la Drôme

Le giratoire des Allobroges sera réaménagé entre la RD 532, la rue Réaumur, les avenues du Vercors et Château Fleury et la route du barrage avec doublement des voies en entrée et en sortie de la RD et en entrée de la rue Réaumur.

Les études sont en cours de finalisation, les travaux pourraient débuter à l’automne 2021.