Semaine bleue : les seniors en action

« Bouger ensemble… pour entretenir la flamme ! » c’est le thème de la Semaine Bleue 2024 en cette année olympique. Et oui, ce n’est pas parce qu’on est seniors que l’on doit être inactif, bien au contraire !

Autour de ce thème inspirant, retrouvez dans la Drôme toute la semaine un programme intense et varié pour faire bouger nos seniors : ateliers, olympiades, théâtre, randonnées pédestres, rencontres, danses, chanson, conférences… !

La Semaine Bleue c’est aussi 7 jours pour informer et sensibiliser l’opinion publique sur la contribution des personnes âgées à la vie économique, sociale et culturelle et mettre en lumière les projets et actions portés par les associations locales et le Département.

7 jours pour porter un autre regard sur le vieillissement et la vieillesse !

À cette occasion, les Archives départementales vous ouvrent leurs portes pour une visite guidée le lundi 30 septembre et le jeudi 3 octobre de 14h30 à 16h30 !

