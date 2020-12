Si la forêt m’était contée

Emplois, construction, espace de loisirs nature, énergie… La filière bois dans la Drôme ce sont 335 000 hectares, 2 000 emplois et bien plus encore.

La forêt drômoise offre plus de 2 000 emplois

Avec près de 870 entreprises drômoises, la filière bois est un secteur dynamique, durable et qui recrute.

Agronomie, sylviculture, transformation du bois, commerce : pour cultiver et construire un avenir durable, les métiers du bois recrutent.

Elle est la base de loisirs nature la plus proche de chez vous

Avec 335 000 hectares de forêt dont deux forêts départementales certifiées PEFC, la Drôme offre un formidable terrain de loisirs nature.

Un patrimoine d’avenir, jardiné et entretenu par les travailleurs forestiers qui veillent aussi sur sa bonne santé.

Elle fournit une énergie renouvelable

Coproduit du bois d’œuvre, le bois de chauffage drômois est une bioénergie 100% renouvelable et locale. Il émet 20 fois moins d’émissions de CO 2 que le fuel et 10 fois moins que le gaz.

Pour votre chauffage aussi, privilégiez les circuits courts.

Elle permet d’investir pour l’avenir

La forêt drômoise couvre 51% de notre département, grandit de 2 000 hectares par an en moyenne et génère chaque année plus de 200 millions d’euros de chiffre d’affaires.

Notre forêt est un excellent placement d’avenir.

Elle permet de construire en circuit court

15 fois plus isolant que le béton, le bois permet de construire des bâtiments plus économes en énergie et agréables à vivre.

Construction et extension de maisons, mobilier et agencement, rien de mieux que le bois drômois, matériau naturel, renouvelable et recyclable.