Stations de la Drôme : bienvenue au paradis du nordique

Les vacances de Noël sont là ! A vous la neige et les stations de la Drôme pour des activités de plein air, sportives et ludiques pour petits et grands, dans un environnement naturel exceptionnel.

Dès demain samedi 19 décembre, l’ensemble des activités nordiques sont accessibles, l’occasion de découvrir :

ski de fond (330 km de pistes)

découverte du biathlon

randonnée raquettes et nordique

pistes de luge (avec tapis pour remonter)

Nordic parc pour enfants

luge sur rail

VTT Fat Bike

chiens de traîneaux

Les stations du Vercors Drôme ce sont aussi des services de qualité, des hébergements, la possibilité de louer du matériel sur place, des tarifs attractifs, des produits locaux gourmands, du soleil et le grand air de la montagne.

Ouverture organisée dans le respect des gestes barrières et consignes sanitaires en vigueur.

Toutes les informations sur ladromemontagne.fr

Rappel : les refuges du plateau d’Ambel et de la forêt de Saoû sont actuellement fermés au public.

