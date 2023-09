Dans la continuité des ateliers de concertation autour du projet d’aménagement du site du Claps en février et juin dernier, le Département organise cette présentation, en collaboration avec la commune et la communauté de communes du Diois. Le maître d’œuvre et l’artiste retenue seront présents.

Cette présentation est ouverte à tous. Les personnes intéressées sont priées de se munir de chaussures adéquates et d’une lampe de poche. La visite doit durer 1h30, soit jusqu’à 19h30.