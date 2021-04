Toujours à vos côtés

1. Maintien de l’ouverture au public des services départementaux

L’ensemble des services départementaux recevant du public (centres médico-sociaux, centres de planification et d’éducation familiale, médiathèques…) restent ouverts afin d’assurer la continuité du service public.

Les standards téléphoniques restent opérationnels : l‘Hôtel du Département au 04 75 79 26 26, la Maison Départementale de l’Autonomie au 04 75 79 70 09.

Attention ! Les centres médico-sociaux (CMS), les centres de planification et d’éducation familiale (CPEF), et la protection maternelle et infantile (PMI) continuent d’accueillir les usagers uniquement sur rendez-vous.

2. Les collèges seront fermés pendant 4 semaines à partir du mardi 6 avril 2021

Les agents départementaux assureront des missions d’entretien et de désinfection des établissements sur la période de fermeture pour permettre l’accueil des collégiens à leur retour.

Les services de restauration seront ouverts la semaine du 26 avril pour les établissements accueillant habituellement les élèves de primaire (Nyons, Dieulefit…).

3. Support numérique pour les collégiens

Le Département met à disposition des tablettes numériques aux collégiens qui en feront la demande auprès de leur établissement.