Tour de France 2021 – La vie en jaune

Le Tour de France arrive dans la Drôme mardi 6 juillet pour l’étape Albertville-Valence, puis s’élancera le 8 juillet de Saint-Paul-Trois-Châteaux en direction de Nîmes.

Déjà, des Drômois et une Drômoise sont en selle pour fêter l’événement et promouvoir le cyclisme au féminin.

Les agriculteurs vont faire la chaîne

Après avoir remporté le concours de fresque végétale en 2009 et 2010, la FDSEA 26 et le Département de la Drôme sont à nouveau dans la course pour réaliser et présenter la plus belle création.

Jouant sur le thème imposé de « la chaîne », les agriculteurs drômois vont évoquer la chaîne alimentaire et humaine. L’occasion de mettre en avant les belles productions agricoles drômoises. D’ores et déjà, les couleurs ont été choisies :

orange comme l’abricot

violet comme la lavande

blanc comme l’ail

jaune comme le maïs… et le maillot du vainqueur !

La fresque sera réalisée sur une parcelle de la commune de Charpey, où doit passer le peloton. De belles images aériennes en perspective lors de la retransmission de l’étape.

Au Tour des femmes

Marie Troccaz vit et travaille dans le Diois. Passionnée de cyclisme, elle a rejoint le projet « Donnons des elles au vélo J-1 » porté par la section de cyclisme féminin du club omnisports de Courcouronnes (Essonne).

Objectif : militer pour la renaissance de courses cyclistes par étapes féminines, en France et dans le monde, dans un souci de visibilité et d’égalité sportive entre les femmes et les hommes.

Cette année, avec 11 co-équipières, elle s’est élancée sur l’intégralité des étapes du Tour de France à J-1 avant les coureurs hommes : 3 400 km en 21 jours. Le 5 juillet, Marie Troccaz sera l’ambassadrice du jour, et la locale de l’étape, sur le parcours Albertville-Valence.

On écoute son interview

Marie Troccaz © Donnons des elles au vélo

Restrictions de circulation, mardi 6 et jeudi 8 juillet 2021

Afin de permettre le bon déroulement de ces 2 étapes, la circulation sera coupée sur les routes empruntées par le peloton.

Toutes les informations sont disponibles sur > inforoutes.ladrome.fr.

Plus de détails sur les parcours ou le passage de la caravane sur le site du Tour de France.