Tous à la neige !

Tenté par un parcours de tir à l’arc en ski de fond ? De vous initier au biathlon ? A moins qu’une descente en fatbike…

Cet hiver, ce ne sont pas les nouveautés qui manquent dans les stations de la Drôme. Petits et grands, débutants ou experts, tout le monde trouvera chaussure (de ski ) ou raquette à son pied !

En plus du ski alpin et nordique, pourquoi ne pas essayer le snowkite, le ski joëring ou le ski de randonnée nordique ? Une discipline qui gagne à être connue et parfaitement adaptée au relief du Vercors.

Accessibles aux personnes en situation de handicap, les stations proposent des équipements spécifiques types pulka nordique, dualski, GMS biski… (réservation préalable recommandée).

Toutes les stations de la Drôme ouvrent leurs domaines skiables à partir de samedi 18 décembre (à l’exception du télésiège du col de Rousset). Infos et conditions d’accès sanitaires > ladromemontagne.fr

Accès fortement déconseillé aux Trois Becs actuellement

Vous êtes nombreux à vouloir découvrir les Trois Becs enneigés en ce moment.



Attention ! L’accès depuis le col de la Chaudière via le Pas de Siara est un réel itinéraire de montagne en hiver, nécessitant des compétences et du matériel adaptés (DVA, pelle, sonde, piolets, crampons…).

Les récentes et importantes chutes de neige, associées à un vent fort et à des périodes de redoux accentuent la dangerosité du sentier, notamment sur les 200 derniers mètres où il disparaît sous les congères.



Au vu du risque de chutes sur les fortes pentes verglacées, mais aussi du risque d’avalanche évalué à 3/5 par Météo France, nous vous recommandons de choisir d’autres itinéraires de randonnée.