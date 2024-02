Tous au cinéma !

Le film « Madame de Sévigné » réalisé par Isabelle Brocard et tourné en partie dans les Châteaux de la Drôme, à Grignan et Suze-la-Rousse, sort au cinéma le 28 Février. À vos agendas !

Durant six jours le Château de Grignan a accueilli les équipes de tournage du film « Madame de Sévigné » qui sort en salles ce mercredi 28 février.

Vous pourrez également reconnaître le Château de Suze-la-Rousse dans lequel certaines scènes ont été tournées. Un beau coup de projecteur pour les Châteaux de la Drôme.

Le film traduit à l’écran la relation entre la marquise de Sévigné et sa fille, la comtesse de Grignan. Deux femmes, incarnées respectivement par Karin Viard et Ana Girardot, aux aspirations et aux parcours de vie bien différents. Derrière la caméra, la réalisatrice Isabelle Brocard ne veut pas se contenter d’un simple film d’époque. Elle veut aussi questionner l’époque actuelle à travers la vie de la célèbre épistolière.

Un film à ne pas manquer ! Découvrez la bande annonce ci-dessous :