Tout schuss dans les stations de la DrÃ´me

Rendez-vous dans les stations de Font d’Urle, du Col de Rousset et de Lus la Jarjatte où 60 pistes de ski alpin vous attendent avec des forfaits très attractifs.



Pour le ski de fond, les raquettes et la luge, les stations du Grand Echaillon, Font d’Urle et Herbouilly vous accueillent également de 9h à 17h.

Tous les services associés à ces activités sont ouverts : location de matériel, ESF, salle hors sac, restaurants.