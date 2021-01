Travaux : un chantier d’envergure

Le futur collège du Pays de l’Herbasse prend tournure et les aménagements routiers à proximité se poursuivent : le nouveau giratoire sur la RD 67 est en service.

En ce début d’année, malgré un contexte sanitaire toujours compliqué, les entreprises sont au travail et le futur bâtiment s’installe peu à peu dans le paysage.

Pour réaliser cette construction à énergie positive (700 m2 de panneaux photovoltaïques) et répondre aux impératifs environnementaux, l’utilisation de matériaux naturels, notamment du bois local, a été privilégiée. Une sobriété de conception qui garantit des économies significatives d’énergie et de ressources.

Afin de sécuriser l’accès de l’établissement, le Département a construit un giratoire sur la RD 67 permettant de desservir le collège ainsi que la future zone d’activités où doit notamment s’implanter le nouveau centre de secours et d’incendie.

Cet aménagement s’inscrit dans le projet global de calibrage de la RD 67 entre la Ligne grande vitesse (LGV) et St-Donat.

L’objectif de ces travaux est de donner à la route et au pont qui enjambe le Chaloray un gabarit adapté au trafic supporté (8 000 véhicules/jour) et d’apporter plus de sécurité aux usagers avec la création d’accotements, rectification du tracé, carrefours aménagés, poteaux électriques ou téléphoniques supprimés ou éloignés de la chaussée.





Repères

Construction du nouveau collège (restaurant, salle polyvalente, gymnase et plateau sportif)

Capacité d’accueil : 650/700 élèves

: 650/700 élèves Budget : 29,5 M€ (dont 1,419 M€ pour Arche agglo et 0,384 M€ pour la commune)

Mise en service : janvier 2022

Giratoire RD 67 : 650 000 €

Elargissement du pont sur le Chaloray : 815 000 €