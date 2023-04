Un concentré de services

Le Département de la Drôme et la municipalité de Romans ont lancé la construction de la future Maison des solidarités (MDS), située boulevard Rémy Roure sur l’emplacement de l’ancien hôpital psychiatrique Drôme Nord.

Le nouveau bâtiment de 1 250 m² abritera un centre médico-social départemental (regroupement des CMS Pavigne et Monnaie) et le centre communal d’action sociale (CCAS). Une proximité entre services complémentaires pour faciliter et simplifier les démarches des usagers et mieux répondre à leurs attentes.

L’ouverture est annoncée pour début 2025. 41 agents du Département et 15 de la commune travailleront sur site.

Pour Marie-Pierre Mouton, présidente du Conseil départemental de la Drôme : « La construction de cette Maison des solidarités répond à un besoin de simplicité pour les usagers. L’intérêt d’un lieu unique est d’avoir à disposition le bon interlocuteur pour expliquer une seule fois sa situation et obtenir une réponse plus rapide. Avec cet investissement important, le Département de la Drôme répond présent pour la protection des plus fragiles ».

Le projet architectural est signé par le cabinet Benjamin Ballay (Alixan) : construction à ossature bois R + 1, 280 m² de panneaux photovoltaïques en toiture pour une production supérieure à la consommation électrique annuelle du bâtiment, chauffage compris.

Le Département assure la maîtrise d’ouvrage de l’opération immobilière (achat du foncier, démolition des bâtiments existants, travaux de construction, aménagements, études…) pour un montant total estimé à 5,8 M€ , financé à 75 % par le Département et 25 % par la commune, avec une subvention de 1,2 M€ de l’État au titre de la Dotation de soutien à l’investissement des départements (DSID).

Légende photo : La présidente du Conseil départemental, Marie-Pierre Mouton et le maire de Romans, Marie-Hélène Thoraval, ont posé la première pierre de la future Maison des solidarités, en présence de Françoise Chazal, vice-présidente du Conseil départemental chargée des Solidarités humaines, de l’autonomie, de l’enfance, de la prévention, de la parentalité et de la santé et de nombreux élus locaux.