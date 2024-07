Un Ã©tÃ© dans les chÃ¢teaux de la DrÃ´me

Profitez des vacances pour visiter les châteaux de Grignan, Suze-la-Rousse et Montélimar. En plus des visites traditionnelles, découvrez un panel d’activités et d’animations qui raviront les petits comme les grands !

Château de Grignan

FÊTES NOCTURNES | DU 27 JUIN AU 24 AOÛT | 21H

Histoire d’un Cid, variation autour de la pièce de Corneille, par Jean Bellorini.

Avec la troupe du Théâtre National Populaire de Villeurbanne.

Dans le décor majestueux du château de Grignan, Jean Bellorini ravive Corneille à nos yeux comme à nos oreilles avec une adaptation féerique du Cid.

Perchés sur un château gonflable, citadelle factice, les comédiens interprètent tour à tour des personnages d’aujourd’hui et les héros de l’intrigue originale. Naviguant entre passé et présent, entre imagination et réalité, Histoire d’un Cid propose une relecture vivifiante de la tragi-comédie de Corneille : l’amour impossible entre Rodrigue et Chimène, le secret de l’Infante et le désespoir d’un père vieillissant. Une partition joyeuse et musicale, fidèle à la langue du 17e siècle et aux vers – devenus cultes – de Corneille.

▪ Tarifs : plein 26 € | réduit 19 € | enfant 10 € | groupes 23 €

▪ Restauration sur place au Bar du Bosquet, sur réservation uniquement

INFO +

Le 30 JUILLET, spectacle en audiodescription pour les personnes non voyantes et malvoyantes

Réservation en ligne ou sur place (selon disponibilités)

Crédit photo : Jacques Grison Crédit photo : Jacques Grison Crédit photo : Jacques Grison

> Visites guidées





Un château enchanté… en chantier !

Une vie de château c’est aussi une vie de chantier. Pendant mille ans, les bâtisseurs de Grignan ont œuvré à la transformation du château. Aujourd’hui une nouvelle étape commence. Venez découvrir cette histoire au rythme de ses habitants et de la plume de Mme de Sévigné !

▪ Du 08 JUIL au 01 SEPT | Tous les jours | 10h30 et 14h30



Visite Flash

Le château et son histoire en un clin d’œil !

▪ Du 08 JUIL au 01 SEPT | Tous les jours | 12h30, 15h30 et 16h45 | durée 30 minutes

—

Tarifs : plein 11 € | réduit 8 € (12-17 ans) | gratuit – 12 ans

Réservation en ligne ou sur place (selon disponibilités)

> Activités famille





Dans la peau d’un jeune noble

Accompagné par la préceptrice du château de Grignan, venez vivre le quotidien d’un jeune noble au 17e siècle. Danse, révérence, maintien du corps, vous saurez tout ! Reste à savoir si à l’issue de votre apprentissage vous serez digne d’être introduit dans le grand monde …

▪ Du 08 JUIL au 01 SEPT | Tous les jours | 11h30



Un été au château de Grignan

Chaleur, baignade, glaces et boissons rafraîchissantes, c’est l’été au château de Grignan ! Entrez dans le quotidien du Comte et de la Comtesse et venez découvrir un été en Provence au 17e siècle.

▪ Du 08 JUIL au 01 SEPT | Tous les jours | 16h



Atelier escrime : En garde !

Au temps de la marquise de Sévigné et du roi Soleil, le gentilhomme accompli se doit d’être un

escrimeur habile. Jeu courtois ou échange mortel, cet art consistait – selon le mot de Molière –

à « toucher sans être touché ». Initiez-vous à cette discipline en compagnie d’un instructeur…

uniquement de manière courtoise bien sûr !

▪ 16, 18, 23, 25 et 30 JUIL | 01, 06, 08, 13, 14, 20 et 22 AOÛT | 10h15 et 11h30

▪ Matériel fourni, prévoir une tenue confortable.

—

Tarifs : plein 11 € | réduit 8 € (6-17 ans) | gratuit – 6 ans

À partir de 6 ans, enfant obligatoirement accompagné d’un adulte

Réservation en ligne ou sur place (selon disponibilités)

> Visite privilèges

NOUVEAUTÉ

MURDER PARTY : Drame au château ! Les bijoux de la Comtesse ont disparu…

Un vol a eu lieu au château de Grignan pendant une représentation théâtrale … mais qui a donc subtilisé les bijoux de la Comtesse ? Pour le savoir, venez enquêter et interroger les suspects !

▪ 21 et 28 JUIL | 04, 11 et 18 AOÛT | Départs à 18h30 et à 19h45

Fêtes et divertissements au château de Grignan

Entrez dans la grande vie du Comte et de la Comtesse au 17e siècle : théâtre, danse, musique, mets de choix… rien n’est trop beau pour le Comte dans son petit Versailles de Provence. On ne lésine pas pour épater la galerie et montrer son rang et sa puissance !

Une visite guidée avant l’ouverture au public dans des conditions privilégiées. Accès à un point de vue inédit sur le paysage et le château. Dégustation d’une confiserie locale.

▪ 17, 20, 24, 27 et 31 JUIL | 03, 07, 10, 14, 17 AOÛT | 9h

—

Tarifs : plein 15€ | réduit 13€ (6-17 ans) | gratuit – 6 ans

Réservation en ligne ou sur place (selon disponibilités)

Château de Suze-la-Rousse

> Visites guidées





1 000 ans d’histoire

Découvrez cette impressionnante forteresse, reflet de la puissance des seigneurs de Suze-la-Rousse à la fin du Moyen Âge. A partir de la Renaissance, le château se modernise. Avec sa cour, ses appartements nobles et un parc avec une salle de paume, il se transforme en château de villégiature…

▪ Tous les jours à partir du 01 JUIL | 10h30 et 14h30

Tarifs : plein 8 € | réduit 6 € (12-17 ans) | gratuit – 12 ans

Réservation en ligne ou sur place (selon disponibilités)



> Activités famille (labellisées olympiade culturelle)





Le Jeu de Paume, une pratique sportive historique

Venez découvrir la plus ancienne salle du Jeu de Paume conservée d’Europe et l’histoire de ce sport surnommé « jeu des rois, roi des jeux ». Après cette visite, les règles de cet ancêtre du tennis n’auront plus de secret pour vous.

▪ 31 JUIL | 03, 07, 10, 29 et 30 AOUT | 01, 02, 03, 05, 06 et 08 SEPT | 10h30





Le tournoi du Jeu de Paume

Sur le principe des « Histoires dont tu es le héros », venez vous préparer au tournois du Jeu de Paume organisé par le Seigneur de Suze-la-Rousse. Entraînement sportif, jeux d’agilité, réflexions. Serez-vous prêts à temps pour manier la raquette ?

▪ 26, 27, 28, 29 et 30 JUIL | 01, 02, 04, 05, 06, 08, 09, 10, 28 et 31 AOUT | 04 et 07 SEPT | 10h30

Tenue de sport fortement conseillée

—

A partir de 6 ans, enfant obligatoirement accompagné d’un adulte.

Tarifs : plein 8 € | réduit 6 € (6-17 ans) | gratuit – 6 ans

Réservation en ligne ou sur place (selon disponibilités)

> Quelques pas de danse Renaissance

Profitez de votre visite au château pour découvrir la danse Renaissance. Un agréable moment à vivre en famille ou entre amis.

▪ Tous les jours à partir du 06 JUIL | 16h

▪ Sans réservation, compris dans le billet d’entrée (dans la limite des places disponibles)

▪ Durée : 15 minutes

> Présentation Flash

Le château en un clin d’œil !

▪ Tous les jours à partir du 06 JUIL | 16h30

▪ Sans réservation, compris dans le billet d’entrée (dans la limite des places disponibles)

▪ Durée : 15 minutes

Tout l’été, tous les jours : des jeux et des activités !

> Jeux extérieurs (mail, boules, croquet) prêtés gratuitement.

> Le petit naturaliste (parcours jeu dans le parc du château) : loupe, jumelles, imagier, boussole… Avec ces outils, viens incarner un naturaliste pour découvrir la Garenne, le parc boisé du château ! Sac à dos du naturaliste prêté gratuitement à l’accueil du château.

▪ Tous les jours à partir du 06 JUIL | 10h-12h30 et 14h-17h

A RETROUVER ÉGALEMENT



Sur les traces du roi (jeu de piste familial dans le château et son parc) | Jeu de paume virtuel | Course d’orientation dans le parc du château…

> NOUVEAUTÉ

Des sulkys pour se balader dans le parc du château

En famille ou entre amis, vos enfants vont adorer parcourir le parc du château sur leurs chevaux à pédales.

▪ Tous les jours | 10h-12h30 et 14h-17h

▪ Location à la demi-heure : 2 €

Informations sur chateaux-ladrome.fr

Château de Montélimar

> Visite flash

Depuis les espaces extérieurs du château, un médiateur vous raconte l’histoire et l’architecture de ce monument d’exception.

▪ Tous les jours du 06 JUIL au 01 SEPT |10h30, 11h30, 15h et 16h

▪ Compris dans le billet d’entrée du château



> Démonstrations dynamiques, musclées et quelquefois participatives

Desportez-vous !

Si le sport en tant que tel n’avait plus cours au Moyen Age, le corps n’en était pas moins rudement sollicité et souvent même seulement pour le plaisir ! On parlait alors de se desporter.

> Démonstration de lutte et jeux d’épée au Moyen Age

▪ Les mercredis 17, 24 et 31 JUILLET | 07 et 14 AOUT | de 14h30 à 17h30

> Démonstration de tir à l’arc… peut-être aurez-vous la chance de « faire mouche » ?

▪ Les jeudis 18 et 25 JUILLET | 01 et 08 AOUT | de 14h à 18h

> Démonstrations de danses médiévales, apprentissage du branle et de la carole

▪ Les lundis matin 15, 22 et 29 JUILLET | 05 AOUT | de 10h15 à 13h

> Présentation d’épieux, arcs, arbalètes, couteaux… tout ce qu’il fallait au seigneur pour partir à la chasse !

▪ Les mardis et mercredis 16, 17, 23, 24, 30 et 31 JUILLET | 06 et 07 AOUT | de 10h30 à 17h30

> Propositions de différents jeux d’inspiration médiévale à expérimenter… vous devrez faire preuve d’adresse, d’équilibre et de réflexes !

▪ Tous les jours du 06 JUIL au 01 SEPT | Tous âges | de 10h30 à 17h30

Sans réservation

Compris dans le billet d’entrée du château (dans la limite des places disponibles)

Informations sur chateaux-ladrome.fr

Crédits photos : Loïc Julien – Châteaux de la Drôme, Jacques Grison, Francis Rey – Département de la Drôme