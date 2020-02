Un nouvel élan pour la filière bois drômoise

La filière forêt-bois drômoise constitue un enjeu majeur pour l’aménagement durable du département et le développement de l’activité économique par la création d’emplois non délocalisables : 1 826 emplois ont été recensés en 2017 au sein de cette filière dans la Drôme.

Riche de 355 000 ha de forêts, elle est l’un des territoires les plus boisés d’Auvergne Rhône-Alpes avec un taux de boisement de 51%.

Les trois principaux débouchés des bois exploités dans les forêts drômoises sont le bois d’œuvre (principalement des résineux), le bois d’industrie (26%) et le bois énergie (41%) en constante progression ces dernières années.

Le Département a lancé un nouveau plan forêt-bois sur la période 2018-2022, doté de 3 M€ et qui comporte 4 enjeux déclinés en 17 actions d’ingénierie, d’animation et d’aides aux investissements.

Pour accompagner les entreprises, et ainsi développer la compétitivité de la filière bois drômoise, le Département investit 1,5 M€ sur 5 ans.

Objectifs ? Moderniser les équipements productifs des entreprises de la filière bois drômoise pour renforcer la mobilisation du bois en circuit court, inciter les entreprises à investir afin de renforcer l’offre locale d’approvisionnement, encourager les clients à acheter in situ et les acteurs publics à intégrer de plus en plus de bois dans leurs projets.

La filière bois en chiffres

863 entreprises

1 826 salariés

206 M€ de chiffre d’affaires

Photos © Francis Rey, Gilles Aymard