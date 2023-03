Un Parcours numérique et solidaire en argent

Des ordinateurs reconditionnés par des travailleurs handicapés en Établissement et service d’aide par le travail (Esat) et des personnes en insertion, puis remis à des publics éloignés du numérique : c’est le principe de la filière « Parcours numérique solidaire » mis en œuvre à l’automne 2022 par le Département.

Une initiative exemplaire, qui vient de recevoir le label « Territoire innovant » en argent, catégorie Territoire inclusif, décerné par l’association les Interconnectés.

Conduit par la mission Développement Numérique du Département, le projet a déjà reçu le prix de l’innovation de l’Assemblée des Départements de France en octobre dernier.

Le Parcours numérique solidaire : comment ça marche ?

Les ordinateurs sont déconditionnés et recyclés par des personnes handicapées employées en ESAT (établissement et service d’aide par le travail), puis reconditionnés par des personnes en insertion professionnelle de la Plate-forme d’insertion par l’humanitaire et la coopération.

Les ordinateurs sont ensuite remis à des bénéficiaires du RSA dans un tiers-lieu d’inclusion numérique contre une contribution de 25€ annuels (le Département subventionne à hauteur de 30€ par personne), aux publics jeunes adultes accompagnés par l’ASE (17 ans et plus) et aux travailleurs en chantier d’insertion (ACI).

Les récipiendaires qui le souhaitent peuvent également bénéficier d’une formation au numérique.

Les Interconnectés

Le réseau des Interconnectés est la première association nationale de diffusion des usages et innovations numériques. Interlocuteur de référence des territoires qui s’engagent dans l’innovation et la transformation numérique, il est tout la fois plateforme d’activation, espace de dialogue et d’expertise, et centre de ressources.

Plus d’infos > interconnectes.com

Le label « Territoire innovant »

Il s’agit un concours destiné aux initiatives de collectivités, portant sur les technologies numériques et pratiques innovantes au service des territoires et de leurs habitants.

En 2023, sur 58 dossiers de candidature reçus, 25 ont été retenus, dont celui de la Drôme.

© crédit photo Patrice Nin