Un pump track financÃ© par le budget participatif du DÃ©partement

Ce pump track – circuit constitué de plusieurs bosses et virages relevés pour les bmx, vtt, skates, trottinettes – était très attendu par les jeunes de la commune de Donzère. Il a été inauguré le 10 juillet dernier, en présence de Marie-Pierre Mouton, Présidente du Département, de Marie Fernandez, Maire de Donzère, du sous-préfet Philippe Nucho et du Conseil municipal des enfants de Donzère.

Porté par les jeunes de la commune de Donzère, il fait partie des 31 projets retenus par les Drômois dans le cadre du 1er budget participatif du Département qui permet de donner aux citoyens un pouvoir d’initiative et de choix dans le financement de projets sur le territoire.

Une initiative qui, pour la présidente Marie-Pierre Mouton, permet de donner aux Drômois une vraie place au cœur de l’action publique : « La Drôme de demain doit être imaginée et construite avec les Drômoises et les Drômois qui ont des idées pour leur territoire. Des femmes et des hommes qui veulent agir et être des citoyens-acteurs ».

Pour ce 1er budget participatif, le Département a consacré une enveloppe de 700 000 € répartie entre 31 projets sur tout le territoire.