Quand six femmes soignées pour un cancer du sein prennent la pose. Exposition photos à voir jusqu’au 30 novembre au Conseil départemental de la Drôme.

Si Octobre rose constitue toujours un temps fort pour communiquer sur le dépistage du cancer du sein, le Département de la Drôme souhaite poursuivre la sensibilisation des Drômoises et de leur entourage bien au-delà.

Et pour cela « Une image vaut plus que mille maux ».

Conçu et réalisé par la photographe valentinoise Marianne Louge et par Sophie Lantheaume, psycho-oncologue, docteur en psychologie, ce projet raconte le parcours d’Aurélie, Daciana, Florence, Laëtitia, Patty et Véronique.

Six femmes soignées pour un cancer à l’Institut du sein Drôme-Ardèche (Guilherand-Granges), qui ont accepté de poser pour des séances photos à différents stades de leur traitement.

Pour témoigner, mais aussi reconquérir leur corps et leur image.

Exposition à voir jusqu’au 30 novembre 2020 – Du lundi au vendredi de 8h à 17h30 – Entrée libre

Conseil départemental de la Drôme

26 avenue du Président Herriot

26000 Valence

Drome Ardèche Prévention Cancers : 04 75 43 04 61

Photos © MarianneLougePhotography – marianne-louge.com