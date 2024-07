Une nouvelle expÃ©rience de visite au Col de la Bataille

Offrir aux visiteurs des points de vue à couper le souffle et éloigner les voitures par la réalisation de cheminements piétons tel était l’objectif du projet des Sublimes Routes du Vercors au Col de la Bataille.

Pari réussi avec la création de 4 belvédères et des cheminements piétons qui permettent aux visiteurs de profiter pleinement de ce panorama exceptionnel, en toute sécurité.

Les aménagements réalisés ont été visités par la Présidente du Conseil départemental de la Drôme, Marie-Pierre MOUTON, ce vendredi 5 juillet, en présence du vice-président en charge notamment de l’attractivité et de l’économie, Franck SOULIGNAC, de la vice-présidente chargée de l’aménagement, du développement territorial et des dynamiques durables, Nathalie ZAMMIT, et du conseiller départemental du canton Vercors-Mont du matin, Christian MORIN.

Mettre en valeur les paysages tout en les préservant

Les aménagements créés sont répartis sur 4 site dont le Département est propriétaire, le long de la RD199 entre le Col de la Bataille et le Pas de l’Aubasse.

Au col de la Bataille, un belvédère en encorbellement de 47 m de long, ainsi qu’une oeuvre d’art ont été installés. L’œuvre d’art, intitulée « l’Anneau de Pierre », située au col naturel, est un hybride entre la table d’orientation et le cairn. Elle a été réalisée par l’artiste Christophe GONNET avec l’équipe de maîtrise d’oeuvre. Le stationnement sauvage à côté de la route (environ 20 places) a été remplacé par un cheminement piéton de 700m.

Le belvédère des Lames (80 m) propose une marche au bord du vide de et donne un point de vue sur la combe de Bouvante.

Le belvédère de l'Arche (17 m) prend la forme d'une avancée face au paysage et à la vallée de Bouvante. Sur ce site le parcours est balisé de bornes en pierre qui permet de découvrir les arbres de la hêtraie. De l'autre côté de la route, le Département a mis en place une aire de pique-nique avec des tables et assises en pierre.

Le belvédère du Pas de l'Aubasse, en forme de demi-cercle (250 m²) a permis de re végétaliser une surface utilisée auparavant comme zone de stationnement sauvage. Il donne un point de vue sur la combe de l'Aubasse et la vallée de Bouvante.

Ces travaux d’un montant de 1,8 M€ ont été financés par le Département avec une participation de 825 603 € de la Région Auvergne-Rhône-Alpes.