Une nouvelle maison des internes à Montélimar

La Présidente du Conseil départemental, Marie-Pierre MOUTON et le maire de Montélimar, Julien CORNILLET ont signé une convention autour de la « Maison des internes » de Montélimar, jeudi 30 novembre 2023 à la mairie de Montélimar.

Un financement à parts égales

L’accès à un logement est une problématique majeure pour les étudiants en médecine lors de leur stage semestriel obligatoire. La « Maison des internes » permet aux étudiants en stage auprès d’un médecin généraliste d’avoir accès à un logement pour un loyer de 150 €/mois pendant six mois. Le reste à charge des loyers et les frais de fonctionnement sont répartis à parts égales entre le Département et la commune.

Depuis le 2 novembre, quatre internes en stage dans des cabinets médicaux de Cléon d’Andran, Châteauneuf-du-Rhône, Sauzet, Montélimar et Allan sont accueillis dans les logements de la nouvelle « Maison des internes » de Montélimar.

Six maisons des internes en Drôme

Ce dispositif créé en 2019 s’inscrit dans le plan de redynamisation de l’offre de soins du Département de la Drôme, qui vise notamment le maintien et l’installation de médecins généralistes. Après Romans-sur-Isère, Valence, et la communauté de communes Portes de Drôm’Ardèche dès 2019, trois nouvelles « Maisons des internes » ont été créés en 2023 à Saint-Jean-en-Royans, Montélimar et sur le territoire de la communauté de communes Val de Drôme en Biovallée, permettant de doubler le nombre de logements mis à disposition des internes drômois avec 22 places.

Des aides à l’installation

Le Département a mis en place en 2022 des bourses de 500 €/mois pour les étudiants dont le stage est situé dans une zone d’action complémentaire ou un territoire à densité médicale inférieure à 10 médecins généralistes pour 10 000 habitants. Il aide aussi les jeunes médecins généralistes (5 000 € pour l’achat d’équipement et jusqu’à 10 000€ pour la pratique de la télémédecine). Dix dossiers d’aides à la primo-installation ont déjà été attribués.