Une Semaine bleue pour tous les âges

« Vieillir ensemble, une chance à cultiver » c’est le thème de la Semaine Bleue 2023. Au programme dans la Drôme : visites, conférences, rencontres, ateliers, cinéma, chanson, théâtre…

Un moment privilégié pour informer et sensibiliser jeunes et moins jeunes sur la contribution des seniors à la vie économique, sociale et culturelle, sur les préoccupations et difficultés rencontrées par les personnes âgées et sur les projets et actions portés par des associations locales et le Département.

À cette occasion, les Archives départementales ouvrent leurs portes pour des ateliers d’écriture (mardi et jeudi à 14h30), une initiation à la généalogie (vendredi à 14h30) et une visite guidée (mercredi à 14h30).

