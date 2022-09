Une Semaine Bleue pour tous

Que diriez-vous de participer avec vos petits-enfants à un atelier d’initiation à la généalogie aux Archives départementales de la Drôme ? A moins que votre préférence se porte sur une marche en campagne adaptée à tous les âges, une découverte du yoga sur chaise ou une conférence pour des conseils sur comment bien se nourrir à petit budget ?

Cette année encore, la Semaine Bleue dédiée aux seniors propose des animations diverses et variées, et surtout intergénérationnelles. La culture, le sport ou la cuisine… on peut tous y trouver de l’intérêt.

Chef de file de l’action sociale et des solidarités, le Département s’associe aux acteurs du territoire afin que ce rendez-vous crée du lien et permette à tous de découvrir les services existants sur tout le territoire et destinés à accompagner les seniors, les aidants et les familles.

Un temps à la fois informatif et festif, à partager de 7 à 77 et même bien au-delà.

A télécharger : programmes de la Semaine Bleue par territoire