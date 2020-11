Urgences sociales Covid > 04 75 79 70 33

Confronté à des difficultés sociales ou économiques causées par la crise sanitaire ? Un numéro unique d’urgences sociales est à votre disposition pour vous informer et vous orienter.

La crise sanitaire peut entraîner des conséquences économiques et sociales graves : perte d’emploi, baisse de revenus, conflits familiaux, problèmes de logement, isolement social….

Pour les Drômois confrontés à ce genre de problèmes et ayant besoin d’aide, mais ne sachant pas à qui s’adresser, le Département, en lien avec l’Etat, met en place un numéro URGENCES SOCIALES COVID.

Du lundi au vendredi de 13h à 17h30, vous pouvez appeler le 04 75 79 70 33.

Au bout du fil, une équipe de travailleurs médico-sociaux à qui expliquer les problèmes rencontrés. Une écoute attentive et bienveillante, pour vous informer, vous orienter vers les services les plus pertinents en fonction de la situation rencontrée et vous soutenir dans ces moments compliqués.

Cette plate-forme d’écoute, d’information sur les droits sociaux et dispositifs d’accompagnement, s’inscrit dans la volonté du Département de venir en aide aux Drômois durant cette période critique et de répondre avec efficience à leurs attentes via des services de qualité.

Une expérimentation inédite en Auvergne Rhône- Alpes, menée avec l’aide financière de l’Etat.