ViaRhôna – Un ouvrage architectural unique en France

Quinze mois après le démontage de l’ancienne passerelle reliant le Vieux-Bourg à l’île-parc Girodet, en surplomb de l’autoroute A7 et de la route départementale RD 2007N, l’installation de la nouvelle passerelle entre dans sa dernière phase.

Après la mise en place des quatre tronçons, le mât a été installé fin mai. Les principaux éléments étant en place, la prochaine étape des travaux, consistant à fixer les 18 haubans qui soutiendront l’ouvrage surplombant l’autoroute A7, se déroulera dans les semaines à venir.

Plusieurs mois seront ensuite encore nécessaires afin de procéder à différents réglages et essais de sécurité, avant une mise en service prévue pour fin d’année 2023-début 2024.

Ouvrage architectural unique en France, cette passerelle sera accessible à toutes les mobilités douces (piétons, cyclistes, personnes à mobilité réduite). Elle tiendra lieu de trait d’union entre le cœur de la ville et le Rhône, et intégrera l’itinéraire officiel de la ViaRhôna. Les utilisateurs pourront relier l’île-parc Girodet (12 hectares) au Vieux-Bourg avant de rejoindre Valence et le parc Jouvet.

Pour permettre cette réalisation, des travaux préalables ont été effectués en accord avec le Département afin de rabaisser la route départementale RD 2007N. A cette occasion, la vitesse des véhicules a été réduite à 70 km/h.

Ces aménagements, qui ont permis de diminuer la pollution et les nuisances sonores pour les riverains des quais, ont donné lieu à une végétalisation des bas-côtés et de la route.

La passerelle en détails

123 m de long en forme de 7

200 tonnes

1 mât de 23 mètres

18 haubans

1 belvédère sur le fleuve

A propos de ce nouvel ouvrage, Marie-Pierre Mouton, présidente du Conseil départemental a rappelé qu’ « en tant que premier partenaire des collectivités, le Département de la Drôme apporte son soutien à ce projet qui répond aux enjeux d’attractivité touristique du territoire et de développement des mobilités douces. »

Conscients de cet enjeu d’attractivité touristique, l’État, la Région Auvergne-Rhône-Alpes et le Département de la Drôme ont contribué pour plus de 68 % au financement des 5,5 M€ du projet, aux côtés de la ville de Bourg-lès-Valence.