Virus COVID-19 : le Département de la Drôme se mobilise

[Dernière mise à jour : lundi 16 mars 2020 à 13h54]

La situation dans les collèges

Le président de la République a annoncé la fermeture des crèches, écoles, collèges, lycées et universités à compter de 16 mars et jusqu’à nouvel ordre.

Les collèges publics et privés drômois sont bien entendu concernés par cette mesure. Les services de l’Education nationale veillent au maintien d’une continuité pédagogique des enseignements. Des informations peuvent être consultées sur le site web du Ministère ( cliquer ici ).

Ils continueront d’être entretenus par nos agents et seront en capacité de répondre aux besoins éventuels de l’Etat pour assurer l’accueil des enfants des personnels soignants et gérant la crise sanitaire, et bien sûr pour le travail des professeurs.

La situation dans les services départementaux recevant du public

L’accueil physique du public dans les services départementaux est interrompu jusqu’à nouvel ordre. Cela concerne :

L’Hôtel du Département (Valence),

La direction des solidarités (Valence),

La Maison Départementale des Solidarités (Valence),

Les centres médico-sociaux (CMS – cliquer ici pour connaître leurs coordonnées) et les centres de planification et d’éducation familiale (CPEF),

Les médiathèques départementales (Crest, Die, Nyons, Saint-Vallier),

Le musée départemental de la Résistance (Vassieux-en-Vercors),

Les châteaux départementaux (Montélimar, Suze-la-Rousse et Grignan),

L’accueil des publics dans les espaces naturels sensibles départementaux (qui restent ouverts),

Les centres routiers départementaux.

La Maison Départementale de l’Enfance (MDE) ainsi que les services d’Aide Sociale à l’Enfance (ASE) restent en revanche opérationnels.

Le standard téléphonique du Département est disponible au 04 75 79 26 26.

Le Département s’inscrit pleinement dans la volonté de réduire les risques de propagation du coronavirus. Ces mesures sont donc susceptibles d’évoluer chaque jour.