Vivre, penser et travailler autrement

Face aux enjeux majeurs du 21e siècle, l’entreprenariat constitue une expression de liberté citoyenne permettant à chacun de s’engager et d’agir.

Alimentation locale, économie circulaire, entreprise industrielle de proximité, production d’énergie locale, solidarité avec les personnes en situation de fragilité… Guidées par le bien vivre ensemble, le respect de l’environnement et l’impact positif, des start-up implantées sur notre territoire proposent des services et des produits qui prônent le respect de l’humain et de l’environnement.

Jeudi 29 septembre 2022, à l’occasion de la 2e deuxième édition de l’Up’Percut Forum (14/21h, place Latour-Maubourg, Valence) venez faire connaissance avec des entrepreneurs et des citoyens bien décidé à faire bouger les choses, participer à des ateliers et tables rondes, découvrir des produits locaux et une librairie inspirante.

L’Up’Percut Forum est proposé par la Fab-T’ (Archer et Valence Romans Agglo) premier acteur territorial de développement de l’économie à impact positif, avec le soutien du Département de la Drôme.

