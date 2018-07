Adoptez les bons réflexes : pensez à vous hydrater, à rester au frais le plus possible et à prêter attention aux personnes les plus fragiles : enfants et personnes âgées. Plus d'info : 0 800 06 66 66 (appel gratuit), du lundi au samedi de 9h à 19h. En cas de malaise, appelez le 15.