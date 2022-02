Appel à candidatures – Forfait Autonomie 2022

Conférence des financeurs de la prévention de la perte d’autonomie – Dossier de candidature au Forfait Autonomie 2022

La Conférence des Financeurs de la Prévention et de la Perte d’Autonomie des personnes âgées (CFPPA) est un dispositif de la Loi du 28 décembre 2015 relative à l’Adaptation de la Société au Vieillissement (Loi ASV).

Elle a pour objet de coordonner dans chaque département les financements de la prévention de la perte d’autonomie autour d’un programme coordonné.



Le déploiement du programme coordonné de financement des actions de prévention de la Drôme s’articule autour de quatre thématiques :

Vivre ensemble dans la Drôme : Favoriser la participation sociale. Prévention santé « bien dans sa tête et dans son corps » : préserver sa santé tout au long de la vie. Habitat et aides techniques : Permettre un maintien au domicile le plus longtemps possible dans des conditions prenant en compte la sécurité et le bien-être de la personne. Aide aux aidants : soutenir les proches aidants de personnes de plus de 60 ans en perte d’autonomie.

Accéder au programme coordonné



La Loi ASV a souhaité développer les activités de prévention de la perte d’autonomie des résidences autonomie avec la création d’un « forfait autonomie ».

Le forfait autonomie finance tout ou partie des actions individuelles ou collectives de prévention de la perte d’autonomie au profit des résidents et, le cas échéant, de personnes extérieures, qui portent sur les 4 thématiques du programme coordonné énoncées ci-dessus.



Sont éligibles, les dépenses de fonctionnement et d’intervention suivantes :

Rémunération de personnels internes à la structure, non financés par le CD ou l’ARS

Personnels de soins hors prise en charge sécurité sociale

Intervenants extérieurs

Jeunes en service civique



La somme globale allouée par le Département est répartie en deux montants :

Un destiné aux actions de prévention = Forfait autonomie socle

Un destiné aux actions de prévention ouvertes à d’autres personnes que les résidents, aux actions innovantes, aux actions favorisation la participation des personnes handicapées vieillissantes = Forfait autonomie plus

Le montant du « Forfait autonomie plus » est fonction de la pertinence du projet et de la prise en compte d’au moins un des trois critères cités précédemment. Pour information, les montants alloués en 2021 non utilisés seront déduits du montant attribué en 2022.



Le montant du forfait autonomie 2022 alloué par la CNSA n’est pas encore connu à ce jour. A titre indicatif, le forfait autonomie 2021 était de 197 374,76 € reparti en un forfait socle et un forfait plus.



Postuler à l’appel à candidature Forfait Autonomie 2022

Rendez-vous sur demarches-simplifiees.fr

Le calendrier de diffusion de l’appel à candidature pour l’année 2022

Mise en ligne de l’appel à candidature : 10 février 2022

Date limite de dépôt des candidatures : 8 avril 2022

Sélection des dossiers : 17 mai 2022

Notification des résultats : mai-juin 2022

Pour tout complément d’information

Céline DAWIDOWICZ, Chargée de mission Autonomie à la MDA : cdawidowicz@ladrome.fr (référente plateforme « démarches simplifiées »)

Elisabeth REYMOND, Responsable Adjointe du Pôle Offre et Accompagnement des ESMS : ereymond@ladrome.fr