Le Département de la Drôme et l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes lancent un appel à candidatures pour l’attribution d’un forfait portant sur le financement du projet de vie sociale et partagée entrant dans le cadre de l’habitat inclusif à destination des personnes en situation de handicap et des personnes âgées.

Date limite de dépôt des candidatures : 25 septembre minuit

