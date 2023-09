Le Département de la Drôme est engagé en faveur des proches aidants qui viennent en aide à une personne en perte d’autonomie du fait du l’âge, de la maladie ou du handicap , de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, afin d’accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne.

Le Département invite l’ensemble des partenaires à s’engager durant cette période dans la politique de soutien aux proches aidants.

À cette occasion, la CFPPA lance un appel à projet spécifique « aide aux aidants » afin de soutenir la mise en place d’action à destination des aidants de personnes de plus 60 ans, qu’elle soit en situation de handicap ou non.

Les critères d’éligibilité et modalités de financement sont identiques à ceux mis en place dans le cadre des appels à projet « classiques » de la CFPPA en Drôme.

Accéder au programme coordonné en cliquant ici.

Il concerne les actions ayant lieu durant le printemps des aidants (soit entre le 1er mars et 30 juin) et pouvant se déployer jusqu’au 31 décembre 2024.

Pour participer à l’appel à projet, rendez-vous sur le site www.demarches-simplifiees.fr

Le calendrier de diffusion des appels à projets pour le premier semestre 2024 :

Mise en ligne des appels à projets : 4 septembre 2023

Date limite de dépôt des projets : 5 novembre 2023

Sélection des projets : 7 décembre 2023

Notification des résultats : à partir du 08 décembre 2023 via démarches simplifiées

Passage en commission permanente : Février 2024

Possibilités d’accompagnement

Les Coordinations Autonomie Prévention (CAP) sont à votre disposition pour vous accompagner dans votre réponse aux appels à projet.

Vous souhaitez présenter un projet localement (voir carte ci-dessous)

• CAP Drôme des Collines Royans-Vercors, Véronique LEYDIER, cap-dromedescollines@ladrome.fr

• CAP Grand-Valentinois : Monique TROUILLET, cap-grandvalentinois@ladrome.fr

• CAP Vallée de la Drôme : Mélanie KRIER, cap-valleedeladrome@ladrome.fr

• CAP Drôme Provençale : Aurélie FRANKHAUSER, cap-dromeprovencale@ladrome.fr

Vous souhaitez présenter un projet à l’échelle départementale

Chargée de mission CFPPA : Céline DAWIDOWICZ, conferencedesfinanceurs@ladrome.fr

A télécharger :