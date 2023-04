Appel à projet – Pour une alimentation solidaire et émancipatrice

Le Département a adopté sa stratégie alimentaire 2023-2028 « Manger drômois, manger mieux – Un Département fer de lance d’une alimentation locale et de qualité pour tous les Drômois ». Celle-ci a pour objectif premier l’accès de tous à une alimentation saine, locale et de qualité.

Chef de file de l’action sociale et de la solidarité des territoires, le Département entend favoriser l’accès pour tous, dont les publics en situation de fragilité voire précarité, à une alimentation de qualité, source de plaisir et de préservation de la santé en soutenant notamment les initiatives renouvelant l’approche en matière d’aide et justice sociale alimentaire.

Pour ce faire, le Département de la Drôme déploie l’appel à projets « Pour une alimentation solidaire et émancipatrice ».

Il a vocation à soutenir des projets qui contribuent à améliorer la capacité des Drômois à comprendre et choisir leur alimentation, à accéder à une alimentation de qualité, saine, locale et à s’approprier des « solutions » pour une « meilleure alimentation ».

Cet appel à projets comprend 2 volets :

L’accès des publics fragiles, en situation de précarité, à une alimentation de qualité

Les projets présentés devront permettre le développement sur leur territoire de l’accès aux produits frais, locaux, de qualité, pour les personnes précaires ou isolées. (Re) donner la capacité aux citoyens de s’approprier leur alimentation et d’agir

Les projets visent à sensibiliser les citoyens aux enjeux de l’alimentation durable, à les rendre acteur de leur alimentation.

Seront retenus prioritairement :

Les projets mis en œuvre sur les territoires où l’offre de services existante est faible

Les projets démontrant un caractère innovant et structurant

Les projets s’inscrivant dans une logique de partenariat et bénéficiant d’un ancrage territorial fort

Les projets s’adressant aux publics du Département (personnes âgées, bénéficiaires du RSA, personnes en situation de handicap, collégiens, étudiants, petite enfance, aide sociale à l’enfance)

Durée de l’appel à projets

La sélection des projets et l’attribution d’une subvention seront réalisées dans la limite de l’enveloppe budgétaire annuelle disponible.

Les dossiers complets seront examinés par ordre chronologique de leur arrivée, tout au long de l’année.

Pour candidater