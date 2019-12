Cet appel à projets vise à favoriser la mise en place d’actions ciblées à destination des publics jeunes de 18 à 25 ans en démarche d’insertion sociale et professionnelle.

Ces actions doivent être concrètes et matérialisables et porter sur l’acquisition de savoir-faire et/ou de savoir être et renforcer l’autonomie des jeunes en insertion.

Clôture : 24 janvier 2020

A télécharger