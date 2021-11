Appel à projets 2022 au titre du budget d’intervention de la CNSA pour la modernisation et la professionnalisation des SAAD de la Drôme

Le Département de la Drôme et la CNSA ont conclu une convention 2021-2024 dans le cadre du budget d’intervention de la CNSA pour la modernisation et la professionnalisation des services d’aide et d’accompagnement à domicile (SAAD).

2 axes de cette convention sont directement dédiés aux SAAD afin de les soutenir leurs actions :

Axe 1 : Modernisation du secteur (télégestion, démarche qualité, amélioration RH, etc.)

Axe 2 : Professionnalisation du secteur (formation, sensibilisation, analyse de la pratique professionnelle, etc.)

Les règles de co-financements sont détaillées dans la notice technique à télécharger ci-dessous.

Les dossiers sont à déposer en ligne, via la plateforme demarches-simplifiees.fr.





Calendrier de diffusion de l’appel à projets 2022

Dépôt des dossiers : jusqu’au 9 janvier 2022

Instruction par un Comité technique : 25 janvier 2022

Pré-notification (diffusion aux SAAD des éléments retenus par le Comité technique et proposés au vote des élus à la commission permanente de mars 2022 ) : semaine du 25 janvier 2022

Vote de la participation lors de la Commission permanente de mars 2022

Transmission de la convention pour signature : mars 2022



Contacts Maison Départementale de l’Autonomie

conventionsection4@ladrome.fr

Clément BRUCHON : 07 62 68 14 97

Nathalie DUPERRAY : 04 75 79 70 99