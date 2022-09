Appel à projets – Alimentation chez les personnes âgées – Semaine de l’alimentation 2023

Dans le cade du Projet Alimentaire Territorial (PAT), le Département de la Drôme souhaite organiser un évènement territorial annuel de type « semaine de l’alimentation ».

Le Département, en tant que chef de file des solidarités, entend porter une attention particulière aux publics fragiles au premier rang desquels les personnes âgées. Aussi, la première édition intitulée « Santé et plaisir dans l’assiette de nos seniors » concernera les seniors du territoire drômois.

Au titre de la Conférence des Financeurs de la Drôme, un appel à projets spécifique autour de l’alimentation est mis en place afin de soutenir les actions de prévention réalisées sur cette thématique à destination des personnes âgées de plus de 60 ans.

Le présent appel à projet concerne les actions mises en place lors de la semaine de l’alimentation prévue au printemps 2023.



Rappel des critères de la Conférence des Financeurs de la Drôme

Critères d’éligibilité pour un financement CFPPA

• Le projet doit être à destination d’un collectif. Des actions individuelles de prévention peuvent être réalisées (uniquement SPASAD, résidences autonomie).

• Public cible : personnes de plus de 60 ans, personnes handicapées vieillissantes, proches aidants, binôme aidant/aidé. Possibilité d’ouvrir à un public plus large (actions intergénérationnelles), mais le financement par la CFPPA concerne uniquement les personnes de plus de 60 ans.

• Le projet doit être ancré localement sur un territoire défini. Une priorité est ainsi accordée aux acteurs locaux directement en lien avec la population cible (CCAS, associations locales, centres sociaux, MJC, SAAD, etc).

Co-financement CFPPA

Le budget du projet doit prendre en compte les critères suivants

• Cofinancement obligatoire : la CFPPA intervient en complément de financement existant. L’action ne peut être financée à 100 % par la CFPPA,

• La CFPPA finance uniquement des frais de fonctionnement. Les frais d’investissement (achat de matériel, etc) ne peuvent être pris en charge,

• Les frais d’ingénierie de projet ne doivent pas dépasser 50 % du budget total.

Candidater à l’appel à projets > demarches-simplifiees.fr

Le calendrier de diffusion des appels à projets

• Mise en ligne des appels à projets : 21 septembre 2022

• Date limite de dépôt des projets : 31 décembre 2022

• Sélection des projets : Février 2023

• Notification des résultats : Fin février 2023

Possibilités d’accompagnement

Les Coordinations Autonomie Prévention (CAP) sont à votre disposition pour vous accompagner dans votre réponse aux appels à projet.

Vous souhaitez présenter un projet localement

• CAP Drôme des Collines Royans-Vercors, Véronique LEYDIER : cap-dromedescollines@ladrome.fr

• CAP Grand-Valentinois : Monique TROUILLET, cap-grandvalentinois@ladrome.fr

• CAP Vallée de la Drôme : Mélanie KRIER, cap-valleedeladrome@ladrome.fr

• CAP Drôme Provençale : Michèle CAMPBELL, cap-dromeprovencale@ladrome.fr

Vous souhaitez présenter un projet à l’échelle départementale

Chargée de mission CFPPA : Céline DAWIDOWICZ, conferencedesfinanceurs@ladrome.fr