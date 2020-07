Appel à projets – Centres Villes et Villages, session 2020

Garant des solidarités humaines et territoriales, le Département souhaite conforter un équilibre territorial et veiller à la complémentarité de ses pôles d’attraction ainsi que renforcer leur attractivité dans le cadre d’une approche globale et territoriale cohérente.



Le Département de la Drôme accompagne historiquement les villes et villages pour valoriser le patrimoine et les espaces publics, soutenir les manifestations locales et le vivre ensemble, répondre aux besoins en logements, participer à la vitalité économique des territoires et à leur attractivité.



Le Département souhaite aller encore plus loin pour accompagner les communes qui désirent apporter une réponse globale à la revitalisation de leur centre-bourg.

Une première session de l’appel à projets a été lancée en 2019. Il est reconduit en 2020 permettant ainsi aux nouvelles équipes municipales souhaitant investir cette problématique de redynamisation des centres bourgs d’être accompagnées par le Département.

Ouverture de l’appel à projets : 15 juillet 2020

Clôture de l’appel à projets : 15 novembre 2020

Les dossiers de candidature sont à transmettre par voie électronique > relations-collectivites@ladrome.fr

A télécharger