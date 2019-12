Appel à projets FSE 2020 – Dispositif PLIE (Plan Local d’Insertion vers l’Emploi) : Ingénierie de parcours, animation et actions support des référents de parcours

Le présent appel à projets vise à couvrir le cofinancement par le Fonds social européen (FSE) de la typologie d’opérations et d’activités suivantes :

Coordonner et appuyer le réseau de référents de parcours / accompagnants de personnes en besoin d’insertion, afin d’améliorer la qualité des parcours d’insertion et leur efficacité, en proposant des actions support d’ingénierie de parcours en direction des référents et accompagnants de parcours d’insertion.

Date de lancement de l’appel à projets (ponctuel) : 19 novembre 2019

Date limite de dépôt des demandes : 31 décembre 2019 à 23h59