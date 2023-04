Appel à projets FSE+ – Accompagnement « délégué » intensif des BRSA très éloignés de l’emploi

L’objectif de cet appel à projets est plus spécifiquement le retour à l’emploi de personnes très éloignées de l’emploi, bénéficiaires du RSA, avec une articulation de leur accompagnement professionnel et social, afin d’améliorer leur situation économique et sociale.

Actions visées :

Accompagnement intensif et personnalisé des personnes très éloignées de l’emploi, et qui nécessitent une levée des freins périphériques.

Cet accompagnement est dit « délégué », dans la mesure ou c’est le référent unique du BRSA qui peut orienter vers cet accompagnement au cours du parcours.

L’accompagnement est individuel et adapté, pouvant comprendre des ateliers collectifs, avec une fréquence de RDV importante (minimum 1 RDV tous les 15 jours).

Un travail sur les freins autour de la confiance en soi, citoyenneté et égalité, gestion du temps, élargissement des choix professionnels,… devra être proposé dans cet accompagnement.

Les actions proposées devront être d’envergure départementale, en proposant des lieux d’accueil répartis sur le département, et doivent être co-financées dans le cadre du PDIE (Plan départemental de l’insertion vers l’emploi).

Date de lancement de l’appel à projets : 03 avril 2023

Date limite de dépôt des demandes : 28 avril 2023

A télécharger :