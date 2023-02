L’objectif de cet appel à projets est plus spécifiquement de prévenir et de lutter contre les violences sexuelles, sexistes ou intrafamiliales, par la prise en charge et mise à l’abri des victimes (hébergement et accompagnement social et juridique).

Date de lancement de l’appel à projets : 27 février 2023

Date limite de dépôt des demandes : 31 mars 2023

