Appel à projets – REACT-UE FSE 2022 : Améliorer l’insertion des personnes les plus impactées par la crise et améliorer l’offre d’insertion

Le présent appel à projets vise à couvrir le cofinancement par le Fonds social européen (FSE), et plus spécifiquement les crédits REACT-UE, des opérations répondant à cet objectif unique : l’inclusion des personnes les plus éloignées de l’emploi et relevant des catégories rencontrant des difficultés structurelles d’accès au marché du travail, difficultés renforcées par la crise, et améliorer l’offre d’insertion.



Date de lancement de l’appel à projets (ponctuel) : 8 mars 2022

Date limite de dépôt des demandes : 10 octobre 2022 à 23h59



