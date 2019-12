Appel à projets – Valorisation des sublimes routes du Vercors

Démarche stratégique du Département de la Drôme, la mise en valeur des Sublimes Routes du Vercors vise l’enrichissement, le renouvellement et la diversification de l’offre touristique de la destination Vercors.

Cette perspective s’inscrit dans un développement durable du Vercors, par des aménagements « raisonnés » et respectueux de ses patrimoines et par l’appropriation de ses richesses (naturelles, paysagères, historiques, culturelles…) par l’ensemble des publics, dont les habitants et acteurs socioprofessionnels.

Dans le cadre de cette démarche, le Département de la Drôme lance un appel à projets afin d’accompagner les projets portés par des tiers, publics ou privés, qui concourent à la valorisation des Sublimes Routes du Vercors et sites associés.

