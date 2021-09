Appels à projets – Programme départemental d’insertion vers l’emploi 2019/2022 : offres d’insertion 2022

Le Département de la Drôme, en sa qualité de chef de file de l’insertion a en charge l’organisation et la coordination du dispositif sur son territoire, dans sa globalité.

Il est tenu d’offrir les moyens de cette insertion en développant des actions d’insertion sociale et professionnelle à destination des bénéficiaires du RSA relevant de l’obligation d’insertion.

La politique Insertion du Conseil départemental est définie dans le cadre de son Programme Départemental d’Insertion vers l’Emploi (PDIE) 2019-2022.

Ce Plan est un outil transversal mobilisant tous les acteurs et tous les dispositifs qui concourent à l’insertion des publics les plus éloignés de l’emploi et en insertion.

Clôture des appels à projets : vendredi 29 octobre 2021

Les axes prioritaires

Axe 1. Dynamiser l’accompagnement des bénéficiaires du RSA pour un appui global, personnalisé et efficace pour un retour à l’emploi

AAP n°1 : Accompagner les usagers vers les démarches de soins nécessaires

Axe 2. Favoriser les trajectoires d’insertion rapides et simplifiées vers l’emploi

AAP n°1 : Coaching vers l’emploi

AAP n°2 : Accompagnement renforcé vers l’emploi

Axe 3. Renforcer massivement les opportunités d’accès à l’emploi pour les publics en insertion

AAP n°1 : Positionner les bénéficiaires du RSA au regard de l’offre d’emploi locale et dans une dynamique d’employabilité

AAP n°2 : Dynamiser les parcours d’insertion par le biais d’action citoyenne ou de bénévolat

Axe 4. Prévenir au mieux les entrées en parcours d’insertion

AAP n°1 : Accès au permis de conduire

AAP n°2 : Aide à la mobilité

AAP n°3 : L’e-inclusion, permettre l’accès aux outils numériques en articulation avec le pass numérique

