Programme Départemental d’Insertion vers l’Emploi 2023-2028 : Offres d’insertion 2023

Le Département, en sa qualité de chef de file de l’insertion a en charge l’organisation et la coordination du dispositif sur son territoire, dans sa globalité.

Le Département est tenu d’offrir les moyens de cette insertion en développant des actions d’insertion sociale et professionnelle à destination des bénéficiaires du RSA relevant de l’obligation d’insertion.

La politique Insertion du Conseil départemental est définie dans le cadre de son Programme Départemental d’Insertion vers l’Emploi (PDIE) 2023-2028. Ce Plan est un outil transversal mobilisant tous les acteurs et tous les dispositifs qui concourent à l’insertion des publics les plus éloignés de l’emploi et en insertion.

Clôture : jeudi 26 janvier 2023 à 17h

Objectif 1. Garantir un diagnostic personnalisé, efficace et harmonisé

Objectif 2. Faciliter les trajectoires d'insertion rapides et simplifiées vers l'emploi

Objectif 3. Renforcer la remobilisation des bénéficiaires du RSA

AAP n°1 : Sensibiliser aux métiers et à la connaissance des filières, dynamiser l’employabilité des BRSA

Objectif 4. Participer à la levée des freins

AAP n°1 : Modes de garde

AAP n°2 : Faciliter l’égalité des chances

AAP n°3 : Accès au permis de conduire

AAP n°4 : Aide à la mobilité

AAP n°5 : Accompagner les personnes vers les démarches de soins nécessaires

AAP n°6 : Faciliter l’accès sans pré requis d’un emploi de courte durée au sein d’un atelier ou chantier d’insertion

Objectif 5. Impulser la dynamique de développement territorial global

