10 ans d’OVNIVINS (association de vins nature)

Le 7 juillet 2011, Ovnivins organisait sa première dégustation, avec des vins bien étranges, que nous aimions alors décrire comme des Objets Viticoles Non Identifiés. Depuis, le mouvement du vin naturel s’est amplifié et aujourd’hui, il est plus facile de rencontrer ces bons vins là.

Comme nous sommes très heureux d’avoir été là et d’avoir participé à cet essor, et nous n’avons pas l’intérêt de nous arrêter, nous aimerions remercier tous ceux et celles qui nous ont suivis et tous les vignerons et vigneronnes qui nous ont accompagnés en vous invitant à une FÊTE du vin nature, et des ovnivins.

Au programme :

– Dégustation XXL de nouveaux vins, de vins vieux, d’ovni, en présence des vignerons : Gilles Azzoni, Hélène et Christophe Comte (Les Vigneaux), et Laurent Fell (Mas Escarida) et plus… sous réserve !

– Concert de NSDX (Nous Deux) : punk romantique, rock sans guitare

– Boum avec MC Dj CD, notre agitateur de son préféré, pour bien danser le vin.

Restauration sur place avec les pizzas du four ambulant de « Greg au moment présent ».